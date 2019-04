Esslingen (pol)Gleich an zwei Stellen haben unbekannte Täter am Mittwoch offenbar mutwillig gelbe Säcke angezündet. Zunächst rückte die Feuerwehr nach Polizeiangaben gegen 2.15 Uhr zu einem Einsatz in die Plochinger Straße aus. Dort brannten mehrere gelbe Säcke, wodurch auch ein angrenzender Holzzaun sowie ein Verteilerkasten erheblich beschädigt wurden. Kurze Zeit später, gegen 2.30 Uhr, brannten ein gelber Sack und eine große Mülltonne in der Straße Kesselwasen in Oberesslingen, wodurch auch ein Baum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Der durch die Brände entstandene Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.