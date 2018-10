Anzeige

Esslingen (pol) Ein 55-Jähriger war am Montag gegen 6.30 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Katharinenstraße einbiegen. Zunächst hielt er an der Einmündung an. Beim Anfahren übersah er einen 56-Jährigen, der ihm auf seinem Motorroller entgegenkam. Der Rollerfahrer hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten. Der Rollerfahrer wurde dabei auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn abgeworfen. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5 000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei sucht nun als Zeugin insbesondere eine Fahrerin eines Omnibusses, die hinter dem Motorroller hergefahren war. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/39900.