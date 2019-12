11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden.

11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Quelle: SDMG

11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden.

11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Quelle: SDMG

11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden.

11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Quelle: SDMG

11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden.

11.12.2019 In der Esslinger Pliensauvorstadt ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Quelle: SDMG

Esslingen (red)Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Karl-Pfaff-Straße in der Esslinger Pliensauvorstadt. Ein Fußgänger überquerte dort die Straße, als er von einem abbiegenden Auto erfasst wurde. Der Fußgänger kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.