Anzeige

Esslingen (pol)Relativ glimpflich ausgegangen ist ein Sturz eines 87-Jährigen aus Esslingen, als er nach Polizeiangaben vermutlich aus gesundheitlichen Gründen am Samstagvormittag um 10.40 Uhr in der Esslinger Straße auf dem Gehweg gestürzt und rückwärts zu Boden gefallen ist. Zeitgleich befuhr ein 18-Jähriger aus Stuttgart mit seinem Fahrzeug die Esslinger Straße in gleicher Fahrtrichtung und konnte rechtzeitig bremsen und sein Fahrzeug zum Stillstand bringen. Der Fußgänger prallte noch leicht gegen das hintere Rad des Daimlers. Mit Kopfverletzungen wurde der Fußgänger vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.