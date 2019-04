Esslingen (pol)Eine kurze Unachtsamkeit einer Autofahrerin hat am Dienstagmorgen zu einer Kollision mit einem Fußgänger geführt. Eine 48-Jährige fuhr laut der Polizei mit ihrem Mercedes kurz vor zehn Uhr in der Martinstraße vom Fahrbahnrand an und wendete auf der Straße. Hierbei übersah sie einen 54-jährigen Fußgänger, der die Straße überquerte. Der Mercedes kollidierte mit dem Fußgänger, der zu Boden stürzte und sich dabei nach derzeitigem Ermittlungsstand leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.