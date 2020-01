Esslingen (pol)Eine 82-Jährige ist am Dienstagabend in der Berliner Straße in Esslingen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge überquerte die Seniorin gegen 18.25 Uhr trotz einer roten Ampel die Straße. Der 75-jährige Fahrer eines Renault Captur, der in Richtung Marktplatz unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Er fuhr die Frau heftig an, diese wurde auf die Motorhaube des Renault geschleudert. Anschließend stürzte die Fußgängerin auf den Asphalt. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 1500 Euro.