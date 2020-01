Esslingen (pol) Eine Mutter und ihr kleines Kind sind bei einer Vollbremsung in einem Bus am Freitagmittag leicht verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Eine 77 Jahre alte Frau bog kurz vor 13 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach links auf die Straße Wannenrain in Richtung Klosterallee ab. Hierbei wurde sie eigenen Angaben zufolge von der Sonne geblendet, weshalb sie den von links kommenden Gelenkbus eines 52-Jährigen übersah. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Busfahrer mit seinem Fahrzeug nach links aus und leitete eine Vollbremsung ein.

Hierbei prallte eine 34 Jahre alte Frau und ihr dreijähriger Sohn, der sich in einem Kinderwagen befand, gegen den Sitz des Vordermannes. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die beiden Verletzten. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen.