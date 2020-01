Esslingen: Feuerwehreinsatz in der Heugasse

Durch die Wetterlage nach unten gedrückter Rauch verteilte sich im Haus

Ein Bewohner meldete am Mittwochabend einen ausgelösten CO-Warner in einem Gebäude in der Esslinger Heugasse. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.