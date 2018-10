Anzeige

Esslingen (pol)Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag mehrere Feuer auf dem Spielplatz der Grundschule in St. Bernhardt gelegt. Ein Passant bemerkte nach Angaben der Polizei gegen neun Uhr morgens mehrere Glutnester und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte mit einem Fahrzeug und drei Mann aus und löschte die Brandstellen ab. Ein bislang unbekannter Täter hatte Pappe in dem aus Holz gebauten Rutschen-/Kletterturm angezündet. Durch die Flammen wurden mehrere Bodenbretter und die Wände in Mitleidenschaft gezogen. Weiterhin wurden zwei Feuer auf dem Tartanplatz und in den ausgelegten Holzschnipseln bei den Spielgeräten gelegt. Glücklicherweise ist außer einem 30 x 20 Zentimeter großen Loch in dem Tartanbelag kein Schaden entstanden. Wie hoch der Schaden in dem Turm ist, muss noch ermittelt werden. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise.