Esslingen (pol)Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der am frühen Nachmittag einen Kiosk in der Berliner Straße überfallen haben soll. Eine Fahndung mit Streifenwagen und Hubschrauber blieb laut Polizei zunächst erfolglos. Am frühen Nachmittag konnte der mutmaßliche Täter aber in einer Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs festgenommen werden. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Esslingen.