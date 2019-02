Esslingen (pol) Zwei Männer und zwei Frauen sind in den Wertstoffhof in der Stettener Straße eingebrochen. Sie hatten Mittwochabend Elektroschrott gestohlen und wahren anschließend mit dem Auto weggefahren. Ein Zeuge hatte sie dabei beobachtet und den Notruf gewählt, so die Polizei. Bei einer groß angelegten Fahndung wurde das Fahrzeug gestoppt und die Insassen vorläufig festgenommen. Die vier Personen im mittleren Alter wurden mittlerweile wieder freigelassen, jetzt drohnt ihnen eine Anzeige.