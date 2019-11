Esslingen (pol)Durch das Einwerfen einer Fensterscheibe ist ein Unbekannter in den Bürokomplex

einer Firma in der Olgastraße gelangt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, sieben Uhr, öffnete und durchsuchte der Täter zahlreiche Schränke und ließ eine graue Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe mitgehen. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von

Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.