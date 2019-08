Esslingen (pol)Noch unklar ist die Ursache für einen Verkehrsunfall mit über 80.000 Euro Schaden, der sich am Mittwochabend in der Mülbergstraße ereignet hat. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Land Rover stellte sein Fahrzeug nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr ab und stieg aus. Daraufhin rollte sein Wagen auf dem abschüssigen Untergrund rückwärts davon, streifte ein anderes geparktes Auto und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Hauswand. Während das Gebäude offenbar nur geringfügig beschädigt wurde, dürfte am Land Rover wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.