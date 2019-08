Esslingen (pol) Ein Rauchmelder hat, wie die Polizei berichtet, am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße Schlimmeres verhindert.

Die Bewohnerin einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war zuvor aus dem Haus gegangen und hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Da der Rauchmelder aufgrund der Rauchentwicklung Alarm gab, konnte die Feuerwehr rechtzeitig eingreifen, sodass der Schaden in der betroffenen Wohnung gering und auf Herd und Kochtopf begrenzt blieb. Nach entsprechender Belüftung konnten alle Hausbewohner, die zuvor das Gebäude verlassen hatten, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.