Esslingen (pol) Brandgeruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Donnerstagvormittag in der Schorndorfer Straße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Kurz vor elf Uhr bemerkte eine Nachbarin den Geruch und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte schnell Entwarnung geben. Der 50-jährige Wohnungsinhaber hatte einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen. Der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Schaden war nicht entstanden.