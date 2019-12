Esslingen (pol)Am Sonntag ist es im Verlauf des Nachmittags beziehungsweise frühen Abend im Stadtgebiet von Esslingen zu drei Wohnhauseinbrüchen gekommen. Zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr gelangte ein Unbekannter gewaltsam in zwei Gebäude in der Bergstraße im Stadtteil Sulzgries. In Hohenkreuz schlug ein Einbrecher zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr im Schloßwiesenweg zu. In allen drei Fällen liegen über mögliches Diebesgut noch keine abschließenden Informationen vor. Auch der hinterlassene Schaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.