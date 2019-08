Esslingen (pol)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen versucht, in eine Bäckerei in der Ritterstraße einzudringen. Kurz vor 4.30 Uhr machten sie sich nach Angaben der Polizei gewaltsam an der Schiebetür zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, in die Räume zu gelangen, sodass sie unverrichteter Dinge abzogen. Zeugen sahen in Tatortnähe noch zwei möglicherweise verdächtige Personen, die wegliefen. Es handelte sich um einen Mann und eine etwa 25 Jahre alte Frau mit langem, dunklem Pferdeschwanz und weißen Kopfhörern im Ohr. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.