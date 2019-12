Esslingen (pol)In der Zeit zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Samstag, 12.40 Uhr, ist in zwei nebeneinanderstehende Wohnhäuser in der Berkheimer Straße eingebrochen worden. In einem Fall wurde laut der Polizei eine Terrassentür aufgebrochen, im zweiten Fall ein Küchenfenster. In beiden Fällen wurde eine Vielzahl von Schränken und Schubladen durchwühlt. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Kriminaltechniker sicherten die an den Tatorten festgestellten Spuren.