Esslingen (pol)Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in Oberesslingen angerichtet. Der Unbekannte gelangte laut der Polizei in der Zeit von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 13 Uhr, über eine aufgehebelte Terrassentür auf der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus in der Hirschlandstraße. Im Inneren durchwühlte er die Möbel und brach einen abgeschlossenen Schreibtisch auf. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.