Esslingen (pol)In ein dreistöckiges Bürogebäude in der Kollwitzstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Der Täter hebelte laut Polizeibericht in der Zeit zwischen 19 Uhr bis sieben Uhr die Eingangstür auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Hier öffnete er wiederum gewaltsam die Türen zu den jeweiligen Büroräumen und durchsuchte diese nach Stehlenswertem. Ob er hierbei fündig wurde, ist bislang nicht bekannt. Allerdings hinterließ er einen beträchtlichen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.