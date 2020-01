In der Zeit zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8.50 Uhr am Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Innere Brücke in Esslingen eingebrochen. Der Täter hebelte zunächst die Eingangstür auf und machte sich in der Folge im Verkaufsbereich an der Kasse zu schaffen. Nachdem er diese ebenso gewaltsam geöffnet hatte, flüchtete er mit etwas Münzgeld. Der hinterlassene Sachschaden blieb mit schätzungsweise 200 Euro überschaubar.