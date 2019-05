Esslingen (pol) Werkzeuge, eine Rüttelplatte und ein Teleskopstapler sind bei einem Einbruch in ein Baustellengelände im Laufe des Wochenendes gestohlen worden.

In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, gelangten die bislang unbekannten Täter auf noch nicht geklärte Weise in das abgesperrte Gelände in der Kurt-Schumacher-Straße gegenüber dem Neckarfreibad. Dort hebelten sie einen Baucontainer auf und durchwühlten in diesem mehrere Spinde, aus denen vermutlich nichts entwendet wurde. Aus dem Container ließen sie jedoch Werkzeuge mitgehen. Weiterhin fehlen ein Teleskopstapler Merlo 25.6 sowie eine hochwertige Rüttelplatte der Marke Wacker von dem Gelände.

Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren 10.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Hinweise.