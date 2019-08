Esslingen (pol) In die Räume des Freibades in der Kurt-Schumacher-Straße ist ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 5.30 Uhr, eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumen, wo er weitere Türen teils mit brachialer Gewalt aufbrach. Er durchsuchte das Mobiliar nach Stehlenswertem und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe, mit dem er sich aus dem Staub machte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht, laut Polizei, noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.