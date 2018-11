Anzeige

Esslingen (pol)In ein Einfamilienhaus in Sulzgries ist am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 21.30 Uhr in der Kelterstraße eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter drang laut der Polizei über ein gewaltsam geöffnetes Fenster des Wintergartens in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchte er die Zimmer und das Mobiliar, wo ihm verschiedene Schmuckstücke in die Hände fielen. Mit seiner Beute verließ der Einbrecher das Haus wieder. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.