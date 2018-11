Anzeige

Esslingen (pol)Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 20 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Wohngebäude in der Dresdner Straße in Oberesslingen eingestiegen. Bei ihrer Diebestour entwendeten sie laut der Polizei neben leichter Beute auch noch einen Tresor. Eine im Haus vorgefundene blaue Plastiktüte nutzten die Diebe zum besseren Abtransport des gewichtigen Wertschrankes. Die Täter verließen das Gebäude über die Terrassentür. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Esslingen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegengenommen.