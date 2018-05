Anzeige

Esslingen (pol) Auf Bargeld abgesehen hatte es ein Einbrecher, der zwischen Montagabend, 17.10 Uhr, und Dienstagmorgen, sechs Uhr, in einer Grundschule im Bernhard-Denzel-Weg zugange gewesen ist, meldet die Polizei. Nachdem er sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude verschafft hatte, brach er die Tür zum Lehrerzimmer auf, wobei er einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro hinterließ. Ohne Beute machte er sich wieder aus dem Staub.

Auch die Hochschule in der Flandernstraße ist in der Nacht zum Dienstag erneut von einem Eindringling heimgesucht worden. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in einen als Café genutzten Aufenthaltsraum. Entwendet wurde nichts. Schon in der Nacht zum Montag war, wie bereits berichtet, in das Fundbüro auf dem Campus eingebrochen worden. Auch hier war möglicherweise vom selben Täter eine Scheibe eingeschlagen worden.