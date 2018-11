Anzeige

Esslingen (pol)Dank eines aufmerksamen Zeugen ist es der Polizei gelungen, einen Einbrecher auf dem Gelände der Deponie Katzenbühl am Sonntagabend festzunehmen. Der Zeuge radelte um 22.15 Uhr mit seinem Fahrrad an der Deponie entlang und bemerkte das Licht einer Taschenlampe auf dem Gelände. Er setzte sofort einen Notruf ab und mehrere Polizeistreifen, darunter auch Unterstützung des benachbarten Präsidiums Aalen, umstellten das Gelände. Mit Polizeihunden konnte im Bereich des Metallschrotts ein Täter aufgespürt werden. Beim Erblicken der Polizeibeamten ergriff der Mann die Flucht. Er konnte nach kurzer Verfolgung noch auf dem Deponiegelände festgenommen werden. Der 49-Jährige hatte bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt. In seinem Fahrzeug wurden weitere Gegenstände, die er aus der Deponie gestohlen hatte, aufgefunden. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahme wurde der Einbrecher wieder auf freien Fuß gesetzt.