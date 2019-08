Esslingen (pol)Ein ehrlicher Finder hat am Montagnachmittag eine Geldbörse sowie einen Briefumschlag mit über 1.000 Euro Bargeld der Polizei übergeben. Der 40 Jahre alte Mann entdeckte den Geldbeutel und den Umschlag in einem Gebüsch in der Bergstraße in Sulzgries und verständigte kurz nach 17.30 Uhr die Polizei. Den Beamten gelang es anhand der persönlichen Papiere, den Besitzer zu ermitteln und ihm seine Geldbörse sowie den Briefumschlag auszuhändigen.