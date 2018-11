Anzeige

Esslingen (red)Ein 22-jähriger Renault Laguna-Fahrer hat am Dienstagabend auf der K1215 auf Höhe der Sirnauer Brücke einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Der junge Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrzeug von Esslingen her kommend in Richtung Deizisau unterwegs und begann, nach links in die Straße Sirnauer Brücke abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Polo und kollidierte mit diesem.

Der 18 Jahre alte Fahrer des Polo sowie zwei 20- und 25-jährige Mitfahrerinnen im Renault wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7000 Euro geschätzt, wobei jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Einmündung teilweise gesperrt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren die Esslinger Feuerwehr und die Straßenmeisterei vor Ort.