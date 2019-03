Esslingen (pol)Drei Fahrzeuge sind in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 11.15 Uhr, in der Plochinger Straße in Oberesslingen beschädigt worden. Die beiden Mercedes und der Mazda waren nach Angaben der Polizei vor den Gebäuden 42 bis 46 geparkt. Es wurden jeweils die Fahrer-/ und Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise.