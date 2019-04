Esslingen (pol)Dienstagnacht fanden im Esslinger Stadtteil St. Bernhardt drei Einbrüche statt. Laut Polizei drangen mindestens zwei Täter gewaltsam in die evangelische Kirche in der Straße Am schönen Rain ein. Dazu warfen sie mit einem Grabstein vom nahegelegenen Friedhof ein Kirchenfenster ein. Auch in die Grundschule im Bernhard-Denzel-Weg versuchten Einbrecher über eine kaputte Fensterscheibe einzudringen. Doch das Sicherheitsglas hielt den Schlägen mit einem Gullydeckel stand. Über ein aufgebogenes Schachtgitter und ein darunter liegendes, eingetretenes Fenster gelangten Einbrecher in die Mensa der Hochschule in der Flandernstraße.

In allen drei Fällen durchwühlten die Täter auf der Suche nach Beute Schubladen und Schränke. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen besteht. Zeugen mögen sich bitte unter Telefon 0711/310576810 melden.