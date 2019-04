Esslingen (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend zwischen Nellingen und Esslingen ereignet hat. Ein 37-Jähriger war nach Angaben der Polizei um 19 Uhr mit seinem Grand Cherokee auf der L 1192 von der Autobahn herkommend in Richtung Esslingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Zollberg-/Ruiter Straße, also am Festoknoten, kollidierte der Jeep mit dem Linienbus eines 47-Jährigen. Der Bus kam von der Nellinger Linde und wollte geradeaus nach Berkheim weiterfahren. Die Kollision war so heftig, dass der Busfahrer und zwei Fahrgäste, ein 84 Jahre alter Mann und eine 34-jährige Frau, sich leichte Verletzungen zuzogen. Die verletzten Insassen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 47-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Da beide Fahrer angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, werden Zeugen gebeten, sich zu melden.