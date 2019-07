Esslingen (pol)Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen den Briefkasten eines Unternehmens in der Ritterstraße in Brand gesetzt und dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Kurz nach 8.30 Uhr bemerkte eine Zeugin, laut Angaben der Polizei, Rauchgeruch in dem Gebäude und wählte den Notruf.

Wie sich nach dem Löschen der Glut durch die Feuerwehr herausstellte, war der Inhalt des Briefkastens auf noch unbekannte Art und Weise angezündet und dadurch komplett zerstört worden. Gefahr für die Bewohner des Gebäudes bestand nicht.