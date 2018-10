28.10.2018 Brennender Ölofen in Esslingen-Liebersbronn

Esslingen (red)Am Sonntagabend kam es in der Alten Ränkelesgasse in Esslingen-Liebersbronn zu einem Ölofenbrand in einem Wohnhaus. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Anschließend belüftete sie das Gebäude. Eine Person musste vom Rettungsdienst versorgt werden.