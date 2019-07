Ein Blick in die modernisierte Umkleidekabine für die Heimmannschaften in den Katakomben der neuen Haupttribüne.

Esslingen (pol)Eine in Brand geratene Hose hat am Dienstagvormittag zur Räumung eines Werkstätten-Gebäudes in der Röntgenstraße geführt. Gegen 11.10 Uhr löste in den Räumlichkeiten laut Polizei ein Rauchmelder Alarm aus, worauf das Feuer von einem Zeugen entdeckt wurde. Die Flammen hatten auch bereits zwei in der Umkleidekabine deponierte Rucksäcke beschädigt. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte gelang es dem Mann, den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise

200 Euro. Personen wurden nicht verletzt.