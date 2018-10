Anzeige

Esslingen (red)Am 23.10.2018 um 0:57 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen ein Kellerbrand in der Stettener Straße in Esslingen gemeldet. Entsprechend dem Meldebild wurde ein Löschzug der Feuerwehr Esslingen alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Verrauchung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Anschließend erkundeten die Einsatzkräfte unter Atemschutz weitere Teile des Gebäudes. Schnell stellte sich der vermeintliche Kellerbrand als ein kleinerer Brand in einem an den Keller angrenzenden Lichtschacht heraus. Der Brand konnte ohne nennenswerten Schaden durch die Feuerwehr gelöscht werden. Abschließend wurden der Kellerbereich und der Treppenraum maschinell belüftet, so dass alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Bewohner des Grundstückes konnten vor Eintreffen der Feuerwehr die Gefahrenstelle verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Nach Abschluss aller Maßnahmen der Feuerwehr konnte die Einsatzstelle schließlich an die Polizei und die Bewohner übergeben werden.

Die Hauptamtliche Abteilung, die freiwillige Abteilung Stadtmitte und Wäldenbronn der Feuerwehr Esslingen waren mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. Darüber hinaus war der Rettungsdienst mit zwei Einsatzkräften und einem Fahrzeug vertreten, während die Polizei Esslingen mit zwei Fahrzeugen und vier Beamten vor Ort war.