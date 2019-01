Anzeige

Esslingen (pol)Wegen einem Schmorbrand im Verteilerkasten sind am Dienstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Zollberg ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, war es kurz nach 17.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Zollernplatz gekommen. Die Feuerwehr konnte ihn rasch löschen und verhindern, dass die Flammen übergreifen. Weil der Wohnungsinhaber den Rauch eingeatmet hatte, wurde er vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.