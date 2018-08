Anzeige

Esslingen (pol)Etwa zwei Promille hat ein Alkoholtest bei einem 36 Jahre alten Fahrradfahrer ergeben, der am Donnerstagabend in der Wielandstraße zu Fall gekommen ist. An der Kreuzung mit dem Hölderlinweg war er nach Angaben der Polizei gegen 22.45 Uhr alleinbeteiligt an einen Bordstein geraten, weshalb er die Herrschaft über sein Mountainbike verlor. Da er sich diverse Verletzungen unter anderem im Gesicht zuzog, wurde er von einem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.