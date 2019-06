Esslingen (pol)Wegen Ladendiebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 24-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Der betrunkene Mann war am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, in einem Elektronikmarkt in der Berliner Straße aufgefallen, nachdem er dort einen Kopfhörer aus der Verpackung gerissen hatte und mitnehmen wollte. Der Mann, der bereits zuvor wegen einer körperlichen Auseinandersetzung aufgefallen war, sollte von einer Polizeistreife zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht werden. Gegen diese Maßnahme setzte er sich zur Wehr, sodass er letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auch auf der Fahrt zur Dienststelle versuchte er mehrfach nach den Polizeibeamten zu treten, wobei eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Er musste nach richterlicher Anordnung die Nacht in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers verbringen. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorgelegt.