Esslingen: Betrunkener 29-Jähriger will Auto anzünden

Der Mann wird am Samstagmittag von der Polizei festgenommen

Am Samstag gegen 13 Uhr hat ein 29-Jähriger in Esslingen versucht, in der Hindenburgstraße ein Auto in Brand zu setzen. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss.