Anzeige

Esslingen (pol) Beträchtlichen Blechschaden in Höhe von bis zu 8.000 Euro hat ein noch unbekannter Autofahrer am Dienstagmittag an einem geparkten Pkw hinterlassen. Der Gesuchte befuhr laut Angaben der Polizei offenbar zwischen 13.15 Uhr und 14.30 Uhr mit seinem Pkw, an dem vermutlich ein Anhänger angehängt war, die Zollbergstraße in der Pliensauvorstadt in Richtung Zollberg. Auf Höhe eines Einrichtungshauses streifte er einen geparkten Opel Astra und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Opel wurde beinahe die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt, der vordere Stoßfänger wurde herausgerissen. Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen.