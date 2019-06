Esslingen-Berkheim (pol)Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der Jurastraße ereignet hat. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer war nach Angaben der Polizei gegen 8.30 Uhr auf der Jurastraße aus Richtung Weidenbrunnenweg in Richtung Gartenstraße unterwegs. An der Alfred-Kraft-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 61-jährigen Fahrerin eines Mercedes, die von der Ruiter Straße in Richtung Brühlstraße fuhr. Der Radler touchierte die Front des Pkw und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden von insgesamt etwa 2000 Euro.