Esslingen (pol)Ein unachtsames Wendemanöver ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung Eugenie-von-Soden-Straße und Kollwitzstraße ereignet hat. Eine 20-Jährige befuhr gegen 20.40 Uhr mit ihrem Audi A4 die Eugenie-von-Soden-Straße und wollte an der Einmündung Kollwitzstraße wenden. Ohne zu blinken fuhr sie zunächst in den Einmündungsbereich der Kollwitzstraße ein um dann wiederum ohne zu blinken in einem Zug nach links zurück in die Eugenie-von-Soden-Straße einzubiegen. Dabei achtete sie nicht auf einen nachfolgenden Daimler-Benz Lkw für den dieses unangekündigte Wendemanöver völlig überraschend kam. Der 58-jährige Lkw-Fahrer versuchte noch, durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch krachte das tonnenschwere Fahrzeug seitlich in den hinteren Teil des Audi und drehte diesen um 180 Grad.

Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, musste die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Audi war nach der Kollision so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 8000 Euro beziffert.