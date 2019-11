Esslingen (pol)Zu einem Auffahrunfall ist es am Samstag um 19.15 Uhr in der Brückenstraße an einer Lichtzeichenanlage gekommen. Laut Angaben der Polizei hielt der 65 -jährige Fahrer eines Pkw VW Golf ordnungsgemäß an einer für ihn Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an. Der nachfolgende 28 -jährige Fahrer eines Pkw Opel Corsa erkannte dies zu spät und fuhr auf den Golf auf. Die 58 -jährige Beifahrerin im VW Golf erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es entstand Schaden in Höhe von 1.500 Euro