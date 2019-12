Esslingen (pol) Eine Verletzte und 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Neckarstraße ereignet hat.

Die 61-jährige Fahrerin eines VW war dort gegen 11.15 Uhr stadtauswärts in Richtung Plochinger Straße unterwegs, wie die POlizei berichtet. An der Kreuzung mit der Katharinenstraße missachtete sie das für sie geltende Rotlicht, weshalb es zur Kollision mit einem von links kommenden Klein-Lkw eines 49-Jährigen kam, der die Neckarstraße geradeaus überqueren wollte. Mit leichten Verletzungen wurde die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.