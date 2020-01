Esslingen (pol)In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Dienstag, acht Uhr, haben bislang unbekannte Täter an zwei Fahrzeugen eines Autohauses in der Fritz-Müller-Straße in Oberesslingen die Räder gestohlen. Die Unbekannten bockten nach Angaben der Polizei zwei Gebrauchtwagen der Marke Mercedes auf Backsteine auf und montierten die Kompletträder der Marke AMG ab. Das Diebesgut hat laut Angaben des Autohauses einen Wert von 7600 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/310576810 erbeten.