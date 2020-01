Esslingen (pol)Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 22 Uhr und sechs Uhr, in einem Schulgebäude in der Mettinger Straße einen Snack- und einen Kaffeeautomaten aufgebrochen hat. Nach Polizeiangaben ist noch unklar, wie der Dieb ins Gebäude gelangte. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.