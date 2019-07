Esslingen (pol)Nach einer circa 23 Jahre alten Frau mit blonden Haaren, die am Mittwochmorgen mit einem schwarzen Pkw auf der Esslinger Straße unterwegs war, sucht das Polizeirevier Esslingen. Gegen 7.15 Uhr wollte eine Achtjährige laut Polizei die Esslinger Straße auf Höhe von Hausnummer sechs zu Fuß überqueren und wurde dabei von dem schwarzen Pkw am Fuß touchiert. Das Mädchen kam glücklicherweise nicht zu Fall, zog sich jedoch leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin, die zum Unfallzeitpunkt offenbar stark geschminkte Augen und dem Kind noch eindringliche Blicke zugeworfen hatte, fuhr ohne anzuhalten in Richtung Hirschlandkopf weiter. Die Achtjährige lief nach dem Unfall nach Hause und erzählte dort von dem Unfall. Zeugenhinweise zu der gesuchten Fahrerin und dem schwarzen Pkw werden unter der Telefonnummer 0711/3990-330 erbeten.