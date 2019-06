Esslingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Mettingen erlitten. Ein 62-jähriger Mercedes-Lenker touchierte laut der Polizei in der Cannstatter Straße gegen 14.15 Uhr mit seiner A-Klasse den 21-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über seine BMW und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.