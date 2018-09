Anzeige

Esslingen (pol)Mit leichten Verletzungen musste eine Motorradfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag auf der Mülbergerstraße ereignet hat, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 31-Jährige wollte kurz nach zehn Uhr mit ihrem Daihatsu aus einer Parkbucht in der Mülberger Straße ausparken und im weiteren Verlauf wenden, um in Richtung Stadtmitte weiterzufahren. Dabei übersah sie eine 19-Jährige, die mit ihrer Suzuki auf der Mülbergerstraße abwärts in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Bikerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren, streifte mit dem Vorderrad den Daihatsu und stürzte auf die Fahrbahn. Während der Pkw fahrbereit blieb, musste das Motorrad abgeschleppt werden. Zudem ergab sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht, dass das Motorrad technisch verändert wurde. Die Suzuki musste daher zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3000 Euro geschätzt.